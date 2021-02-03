Lenovo не боится дефицита комплектующих, рассчитывая на масштаб своего бизнеса
Пока основные участники компьютерного рынка со всех трибун жалуются на глобальный дефицит компонентов, китайская компания Lenovo со страниц ресурса Nikkei Asian Review транслирует удивительное для сложившейся ситуации спокойствие. Президент и операционный директор Джанфранко Ланчи (Gianfranco Lanci) заявил, что наличие ограничений в поставках чипов отрицать не приходится, но Lenovo находится в лучшем положении, когда нужно что-то получить. Компании удаётся контролировать влияние дефицита на свой бизнес, поскольку она является крупнейшим производителем ПК в мире.
реклама
реклама
По данным IDC, в минувшем квартале Lenovo увеличила свою долю на мировом рынке ПК с 24,7 до 25,2%, тогда как ближайший конкурент в лице HP Inc. опустился с 23,7 до 20,9%. Объёмы поставок продукции Lenovo выросли на 29%, квартальная выручка увеличилась на 22% до $17,25 млрд, а чистая прибыль выросла на 53% до $395 млн. Оба показателя являются рекордными для Lenovo.
Отчасти уверенность компании в способности пережить дефицит компонентов без особых потерь объясняется тем, что она увеличила балансовую стоимость складских запасов на 45% до $5,79 млрд. Именно паника крупных участников, которые закупали комплектующие с большим запасом, в известной степени усугубила дефицит, как отмечают некоторые поставщики. Представители Lenovo также считают, что пользователи будут чаще обновлять ноутбуки и планшеты, потому что во время пандемии они начали эксплуатироваться гораздо интенсивнее.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила