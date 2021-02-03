Пока основные участники компьютерного рынка со всех трибун жалуются на глобальный дефицит компонентов, китайская компания Lenovo со страниц ресурса Nikkei Asian Review транслирует удивительное для сложившейся ситуации спокойствие. Президент и операционный директор Джанфранко Ланчи (Gianfranco Lanci) заявил, что наличие ограничений в поставках чипов отрицать не приходится, но Lenovo находится в лучшем положении, когда нужно что-то получить. Компании удаётся контролировать влияние дефицита на свой бизнес, поскольку она является крупнейшим производителем ПК в мире.

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Источник изображения: Reuters

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По данным IDC, в минувшем квартале Lenovo увеличила свою долю на мировом рынке ПК с 24,7 до 25,2%, тогда как ближайший конкурент в лице HP Inc. опустился с 23,7 до 20,9%. Объёмы поставок продукции Lenovo выросли на 29%, квартальная выручка увеличилась на 22% до $17,25 млрд, а чистая прибыль выросла на 53% до $395 млн. Оба показателя являются рекордными для Lenovo.

Отчасти уверенность компании в способности пережить дефицит компонентов без особых потерь объясняется тем, что она увеличила балансовую стоимость складских запасов на 45% до $5,79 млрд. Именно паника крупных участников, которые закупали комплектующие с большим запасом, в известной степени усугубила дефицит, как отмечают некоторые поставщики. Представители Lenovo также считают, что пользователи будут чаще обновлять ноутбуки и планшеты, потому что во время пандемии они начали эксплуатироваться гораздо интенсивнее.