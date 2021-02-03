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VIS заявляет, что вводить в строй новые производственные мощности слишком дорого

По этой причине надеяться на скорое решение проблемы дефицита не приходится.
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Выступление главы AMD Лизы Су (Lisa Su) на квартальной отчётной конференции подарило страждущим надежду на то, что во втором полугодии TSMC каким-то образом сможет предложить своим клиентам дополнительные производственные мощности, и это позволит сгладить проблему дефицита полупроводниковых компонентов. Как отмечает сайт DigiTimes, основанная одним и тем же человеком Vanguard International Semiconductor, которая специализируется на обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм, особо рассчитывать на чудо своим клиентам не предлагает.

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Источник изображения: TSMC

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Величина капитальных затрат VIS в текущем году действительно вырастет на 44% до $182 млн, но основная часть этих денег будет направлена на обслуживание уже имеющегося производства и переход на более современные техпроцессы. Непосредственно на расширение производства останется не так много, но что-то в этой сфере компания обещает предпринять.

Кремниевые пластины типоразмера 200 мм используются в основном для выпуска автомобильных полупроводниковых компонентов и силовой электроники, которая остаётся в дефиците. Столь инертная позиция VIS в отношении растущих потребностей клиентов не может настраивать последних на оптимистичный лад.

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Теги

полупроводники tsmc дефицит vis
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