VIS заявляет, что вводить в строй новые производственные мощности слишком дорого
Выступление главы AMD Лизы Су (Lisa Su) на квартальной отчётной конференции подарило страждущим надежду на то, что во втором полугодии TSMC каким-то образом сможет предложить своим клиентам дополнительные производственные мощности, и это позволит сгладить проблему дефицита полупроводниковых компонентов. Как отмечает сайт DigiTimes, основанная одним и тем же человеком Vanguard International Semiconductor, которая специализируется на обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм, особо рассчитывать на чудо своим клиентам не предлагает.
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Величина капитальных затрат VIS в текущем году действительно вырастет на 44% до $182 млн, но основная часть этих денег будет направлена на обслуживание уже имеющегося производства и переход на более современные техпроцессы. Непосредственно на расширение производства останется не так много, но что-то в этой сфере компания обещает предпринять.
Кремниевые пластины типоразмера 200 мм используются в основном для выпуска автомобильных полупроводниковых компонентов и силовой электроники, которая остаётся в дефиците. Столь инертная позиция VIS в отношении растущих потребностей клиентов не может настраивать последних на оптимистичный лад.
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