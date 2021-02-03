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Sony рассчитывает до конца марта продать 7,6 млн игровых консолей PlayStation 5

Непосредственно реализация консолей приносит компании убытки.
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В отличие от Microsoft, японская корпорация Sony не стесняется публиковать статистику о количестве проданных игровых консолей, поэтому ресурс The Verge оказался в числе многих, кто сообщил о 4,5 млн проданных PlayStation 5 в минувшем фискальном квартале. Для сравнения – за весь прошлый фискальный год, который завершился в марте 2020 года, Sony реализовала 13,5 млн консолей PlayStation 4, поэтому преемница продемонстрировала неплохой старт.

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Источник изображения: Sony

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В прошлом квартале Sony смогла продать не более 1,4 млн консолей PlayStation 4, что закономерно с учётом присутствия на рынке консоли нового поколения. В целом, если рассматривать три квартала уходящего фискального года, консоли семейства PS4 стали на 77% менее популярными по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

Новые консоли Sony продаёт себе в убыток, поскольку установленная цена реализации не покрывает расходов на их производство, как признались представители компании. При этом они не теряют надежды продать по итогам уходящего фискального года не менее 7,6 млн консолей PS5. Это значит, что в текущем квартале Sony должна реализовать 3,1 млн устройств нового поколения.

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аналитика sony playstation 5 игровые консоли
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