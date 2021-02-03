Агентство Reuters со ссылкой на корейские СМИ сообщило, что Apple и Kia могут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере производства электромобилей уже 17 февраля. Сумма контракта оценивается в $3,59 млрд, по его условиям Kia должна будет производить электромобили для Apple с 2024 года на предприятии в США в количестве не менее 100 тысяч штук в год. Позднее объёмы производства могут быть увеличены до 400 тысяч машин в год.

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Источник изображения: Reuters

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На этих слухах акции Kia уже подорожали на 14,5%, но официальные представители обеих компаний отказались от публичных комментариев. Это уже не первая публикация на данную тему, но пока никто из официальных источников никак её не подтвердил, хотя первоначально именно представители корейской стороны допустили неосторожное высказывание о возможности сотрудничества с Apple.