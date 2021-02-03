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Intel удалось вернуть себе часть утраченных позиций на рынке процессоров

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Ресурс Tom’s Hardware Guide поделился свежими данными по распределению сил на рынке центральных процессоров в четвёртом квартале и по итогам всего 2020 года в изложении агентства Mercury Research. Если начать с настольного сегмента, то доля AMD в натуральном выражении сократилась с 20,1 до 19,3% последовательно, но выросла на один процентный пункт по итогам всего года.

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Источник изображения: Tom’s Hardware Guide

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В данную тенденцию, по всей видимости, вмешался дефицит процессоров AMD в нижнем ценовом сегменте. Как показала отчётность компании, средняя цена реализации процессоров по итогам года выросла всего на 2%, выручка росла преимущественно за счёт увеличения количества продаваемых процессоров, но дефицит популярных моделей Ryzen ощущается во всех регионах. Intel на своей отчётной конференции, напротив, говорила о росте объёмов производства процессоров, так что дефицит ей удалось преодолеть.

В мобильном сегменте доля AMD последовательно сократилась с 20,2 до 19%, а в годовом сравнении она выросла на 2,8%. Опять же, высокий спрос на хромбуки и отсутствие у Intel проблем с поставками необходимых для них процессоров помогли компании отвоевать часть утраченных ранее позиций, как она и прогнозировала.

В серверном сегменте AMD свои позиции только укрепляла: с 6,6 до 7,1% в последовательном сравнении и на 2,6% в годовом. Mercury Research в своей статистике учитывает весь рынок серверов, а не только традиционный сегмент с количеством процессорных разъёмов от одного до двух, как IDC, поэтому статистика первого источника несколько занижает долю AMD в сравнении с данными второго источника. Компания AMD, понятно, предпочитает оперировать данными IDC, поскольку они выставляют её в более выгодном свете.

Потери AMD в целом по рынку x86-совместимых процессоров в четвёртом квартале ограничились 0,7 процентных пункта – компания завершила период с долей в 21,7%. В годовом сравнении она даже выросла на приличные 6,2 процентных пункта, так что в долгосрочной перспективе можно считать, что дела у компании идут неплохо.

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amd intel аналитика процессоры статистика
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