AMD отдаёт приоритет тем партнёрам, которые придерживаются рекомендованных цен
Высокий уровень цен – неизбежная примета эпохи дефицита, даже если речь идёт об официальных розничных сетях. По данным одного из ценителей талантов AMD со страниц Reddit, в последнее время компания усилила избирательность при продвижении через официальный сайт тех продавцов, которые придерживаются рекомендованной ценовой политики.
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По крайней мере, как отмечает наблюдатель, с сайта AMD начали исчезать прямые ссылки на те магазины, где не стесняются сделать хорошую наценку на процессоры и видеокарты. Имена этих торговых сетей остались, но прямой ссылки для перехода на их интернет-магазины уже нет. По всей видимости, так компания старается поощрять дисциплинированных продавцов, которые готовы ждать поступления товаров по рекомендованным ценам.
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