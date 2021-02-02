Tesla завершила год без убытков только за счёт торговли экологическими квотами
Ресурс CNN обратил внимание на один фактор, позволивший Tesla чудесным образом впервые в своей истории завершить полный год без убытков. Чистая прибыль по итогам отчётного периода составила $721 млн, как гласил годовой отчёт Tesla.
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Представители CNN погрузились в изучение квартальной и годовой отчётности Tesla ещё сильнее, выяснив, что компания могла бы завершить год с убытком, если бы не деньги от других автопроизводителей, которые выкупают у компании экологические квоты. Власти США призывают местных производителей ограничивать влияние на окружающую среду, а если кто-то не укладывается в рамки требований, то должен компенсировать потенциальный ущерб в денежной форме.
Поскольку Tesla специализируется на выпуске электромобилей, то по экологическим кредитам у неё положительный баланс, который она может с выгодой для себя реализовывать. В прошлом году она за счёт этого выручила $1,6 млрд. Если бы не эти деньги, то сама по себе реализация электромобилей принесла бы компании чистый убыток. Представители компании признают, что со временем данный фактор перестанет оказывать поддержку финансовому положению Tesla, его действия хватит от силы на несколько ближайших кварталов.
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