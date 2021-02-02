Разработчики чипов второго эшелона боятся последствий борьбы с дефицитом автокомпонентов
Тайваньским властям, если верить осведомлённым источникам, пришлось войти в положение американских, немецких и японских автопроизводителей, которые из-за своей не самой дальновидной политики оказались заложниками резкого роста спроса на автомобили в конце прошлого года. Полупроводниковая отрасль просто оказалась не готова моментально восполнить потребность в профильных чипах, возник серьёзный дефицит, вынудивший многих автопроизводителей либо остановить конвейер, либо сократить объёмы выпуска машин и отложить запланированные на это полугодие премьеры.
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Сайт DigiTimes отмечает, что больше всего в сложившихся условиях пострадают средние и малые клиенты TSMC. Автопроизводителям под нажимом властей Тайваня компания обязалась обеспечить приоритетное выполнение заказов. Давним клиентам, особенно крупным, компания тоже отказать не сможет, а вот более мелкие разработчики чипов, не имеющие собственных производственных мощностей, пострадают сильнее всего.
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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на квартальной отчётной конференции заявила, что TSMC будет располагать дополнительными производственными мощностями только ко второму полугодию. Пока же TSMC пытается удовлетворить ажиотажный спрос на автокомпоненты за счёт оптимизации структуры производства. Часть чипов переносится на другие техпроцессы, в некоторых случаях удаётся сократить время производственного цикла.
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