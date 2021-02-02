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Сервис NVIDIA GeForce Now отныне поддерживает устройства Apple на базе процессоров M1

Охват аудитории непрерывно увеличивается.
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Компания NVIDIA явно следует установкам её основателя, который убеждён, что каждый рождающийся сейчас младенец в будущем непременно станет геймером. Задачу расширения охвата аудитории призваны решить, по мнению создателей, сервисы облачной трансляции игр. Они станут билетом в мир игр для тех, кто не готов тратиться на специализированное оборудование, но не прочь время от времени развлечься в современных играх.

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По данным Gizmodo, фирменный сервис NVIDIA GeForce Now версии 2.0.27 внедрил в варианте для macOS поддержку систем на базе процессора Apple M1, который компания разработала собственными силами. Пока процессор служит основой для ноутбуков MacBook и компактных настольных систем Mac Mini, но менее чем за два года компания рассчитывает полностью отказаться от использования процессоров Intel.

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Источник изображения: NVIDIA

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Таким образом, GeForce Now теперь учитывает интересы свежеиспечённых обладателей систем Apple на базе процессора M1 собственной разработки. Конкурирующие сервисы эти процессоры тоже поддерживают – по крайней мере, если говорить о Google Stadia и Amazon Luna. Есть у Apple и собственный стриминговый сервис для любителей игр.

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