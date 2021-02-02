TSMC вряд ли обеспечит Intel необходимыми объёмами выпуска процессоров
На квартальной отчётной конференции будущий генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который займёт свой пост в середине этого месяца, с уверенностью заявил о том, что в 2023 году компания основную часть продукции будет выпускать собственными силами. Более подробными планами по размещению заказов на мощностях TSMC новое руководство корпорации обещает поделиться в текущем полугодии, а пока аналитики Northland Securities демонстрируют собственное представление о планах процессорного гиганта.
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По их словам, стремление Intel совмещать аутсорсинг с собственным производством может указывать на отсутствие готовности со стороны TSMC выделять этому заказчику существенные производственные квоты. По сути, Intel вынуждена будет сохранять собственное производство, поскольку TSMC не в силах покрыть все её потребности.
Двойственная политика в этом отношении увеличит затраты Intel, да и не факт, что компания получит доступ к самым передовым техпроцессам TSMC. По мнению авторов аналитической записки, Intel продолжит терять рыночные позиции в ближайшие годы, прогноз по курсовой стоимости акций ухудшен с $57 до $46.
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