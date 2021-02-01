Контрактные производители ноутбуков готовятся поднять цены
В глобальном масштабе ноутбуки уже давно популярнее настольных систем, но бизнес по их производству не так уж выгоден, как может показаться. Lenovo удалось в последние годы выдвинуться на верхние позиции в рейтинге производителей ноутбуков, поскольку компания уделяла внимание оптимизации затрат и организации собственного производства. «Старожилы» сегмента вроде HP Inc. и Dell привыкли полагаться на контрактных производителей ноутбуков, а это значит, что в цепочке участников процесса появляется ещё одно звено для создания добавленной стоимости.
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Сайт DigiTimes сообщает, что запас прочности контрактных производителей ноутбуков в вопросе сдерживания цен и так был не очень велик, а после роста себестоимости многих компонентов они неумолимо приблизились к необходимости поднять цены на свои услуги.
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Панели и силовые электронные компоненты, разного рода контроллеры – что только ни дорожало в уходящем году, а теперь из-за ажиотажного спроса на услуги контрактных производителей чипов отдельные комплектующие могут подорожать ещё сильнее. Рентабельность бизнеса контрактных производителей ноутбуков балансирует в пределах нескольких процентов, они не могут бесконечно долго компенсировать рост цен за свой счёт. В рознице цены на ноутбуки выросли ещё в прошлом году, поэтому в этом нас наверняка ожидает новая волна подорожания.
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