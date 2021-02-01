За весь 2020 год объёмы поставок ноутбуков выросли на четверть
Аналитики DigiTimes Research поделились собственной статистикой по динамике развития рынка ноутбуков в прошлом квартале и 2020 году в целом. За последний квартал прошлого года объёмы поставок выросли на 10% в последовательном сравнении до 60 млн штук, обновив исторический максимум.
реклама
реклама
По итогам всего 2020 года было отгружено около 201 млн ноутбуков, что на 25% больше итогов 2019 года. Прошедший год установил рекорд за девятилетний период по количеству отгруженных ноутбуков, как отмечает источник. В текущем квартале объёмы поставок ноутбуков снизятся лишь незначительно, тогда как обычно они в это время года сокращаются на 15-25% в последовательном сравнении. Спрос на ноутбуки до сих пор не удовлетворён в полной мере, производители обеспечены заказами до третьего квартала текущего года, по многим позициям наблюдается дефицит, сдерживающий рост объёмов производства.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила