Аналитики DigiTimes Research поделились собственной статистикой по динамике развития рынка ноутбуков в прошлом квартале и 2020 году в целом. За последний квартал прошлого года объёмы поставок выросли на 10% в последовательном сравнении до 60 млн штук, обновив исторический максимум.

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Источник изображения: Meme Arsenal

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По итогам всего 2020 года было отгружено около 201 млн ноутбуков, что на 25% больше итогов 2019 года. Прошедший год установил рекорд за девятилетний период по количеству отгруженных ноутбуков, как отмечает источник. В текущем квартале объёмы поставок ноутбуков снизятся лишь незначительно, тогда как обычно они в это время года сокращаются на 15-25% в последовательном сравнении. Спрос на ноутбуки до сих пор не удовлетворён в полной мере, производители обеспечены заказами до третьего квартала текущего года, по многим позициям наблюдается дефицит, сдерживающий рост объёмов производства.