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Илон Маск обещал показать обезьяну со вживлённым в голову чипом

Она научилась управлять компьютером при помощи нервных импульсов.
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Как отмечает Bloomberg, Илон Маск (Elon Musk) во время одного из своих недавних выступлений сообщил о существовании подопытного самца обезьяны, который за счёт вживлённого в черепную коробку импланта Neuralink уже научился управлять объектами в простейшей видеоигре. Примат чувствует себя великолепно, и скоро компанию ему составит другая особь, с которой они смогут устроить виртуальные баталии по настольному теннису.

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Источник изображения: Reddit, Futurama

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Видеозапись с демонстрацией обезьяны Маск пообещал продемонстрировать в ближайшие недели. Ранее Neuralink уже демонстрировала свиней, у одной из которых чип позволял считывать импульсы нервной системы, а у второй был благополучно извлечён без вреда для животного.

Конечная цель всех этих экспериментов – вернуть подвижность конечностей тем людям, которые лишились её в результате травмы. Маск заявлял ранее, что после согласования со всеми профильными специалистами хотел бы протестировать устройства Neuralink на людях с нарушениями моторных функций. Участники эксперимента будут отбираться на добровольной основе.

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