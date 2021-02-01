Японская компания Nintendo отчиталась о первых девяти месяцах своего фискального года, который начался в марте. За отчётный период, как отмечает Reuters, ей удалось реализовать 16,8 млн консолей Switch и 7,3 млн портативных устройств Switch Lite. Фактически, за прошедшее с марта до конца 2020 года время компания смогла продать больше консолей (24,1 млн штук), чем планировала реализовать за все 12 месяцев фискального года.

реклама

анонсы и реклама Недорогая RTX 2080 в Регарде дешевле чем 2070 RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Nintendo

реклама

На текущий год Nintendo тоже поднимает прогноз, рассчитывая продать 26,5 млн консолей против изначальных 24 млн штук. Операционная прибыль компании за девять месяцев прошлого года удвоилась. Весной прошлого года, когда пандемия подняла спрос на игровые консоли, изделия семейства Switch оказались в дефиците, но Nintendo смогла принять меры для его преодоления. Сейчас дефицитным товаром остаются конкурирующие консоли Sony и Microsoft, улучшения ситуации с доступностью которых AMD не ожидает до середины года. Как это поможет Nintendo, станет известно по итогам ближайших шести месяцев. Консоли Switch оснащаются процессорами NVIDIA Tegra, которые тоже выпускаются на мощностях TSMC.