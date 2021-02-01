Nintendo рассчитывает продать в этом году не менее 26,5 млн консолей Switch
Японская компания Nintendo отчиталась о первых девяти месяцах своего фискального года, который начался в марте. За отчётный период, как отмечает Reuters, ей удалось реализовать 16,8 млн консолей Switch и 7,3 млн портативных устройств Switch Lite. Фактически, за прошедшее с марта до конца 2020 года время компания смогла продать больше консолей (24,1 млн штук), чем планировала реализовать за все 12 месяцев фискального года.
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На текущий год Nintendo тоже поднимает прогноз, рассчитывая продать 26,5 млн консолей против изначальных 24 млн штук. Операционная прибыль компании за девять месяцев прошлого года удвоилась. Весной прошлого года, когда пандемия подняла спрос на игровые консоли, изделия семейства Switch оказались в дефиците, но Nintendo смогла принять меры для его преодоления. Сейчас дефицитным товаром остаются конкурирующие консоли Sony и Microsoft, улучшения ситуации с доступностью которых AMD не ожидает до середины года. Как это поможет Nintendo, станет известно по итогам ближайших шести месяцев. Консоли Switch оснащаются процессорами NVIDIA Tegra, которые тоже выпускаются на мощностях TSMC.
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