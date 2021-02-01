Фотографии кристаллов NVIDIA TU104, TU106 и TU116 удивили необычной компоновкой
Известному своим интересом к структуре кристаллов различных полупроводниковых компонентов энтузиасту Fritzchens Fritz удалось на одном снимке запечатлеть графические процессоры NVIDIA поколения Turing, отделённые от подложки. «Семейный портрет» был сделан с участием TU104, TU106 и TU116 – кристаллы буквально расположились стопочкой, один на другом.
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Если опираться на данные базы TechPowerUp, то кристалл TU116 содержит 6,6 млн транзисторов на площади 284 кв.мм, он должен на этом фото располагаться на верхнем ярусе. TU106 на площади 445 кв.мм размещал 10,8 млн транзисторов, а TU104 должен лежать в основании этой «пирамиды», сочетая площадь 545 кв.мм и наличие 13,6 млн транзисторов.
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