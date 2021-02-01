Представители сайта VideoCardz январь завершили публикацией для информационных гурманов, которые чётко различают модификации одного и того же графического процессора. В объектив камеры попал видеочип NVIDIA GA106-400 в конфигурации с 3840 ядрами CUDA, который чисто внешне никак не отличается от GA106-300 с 3584 ядрами CUDA, если не считать маркировку.

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Источник изображения: VideoCardz

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На печатной плате графический процессор GA106-400 соседствует с шестью микросхемами памяти типа GDDR6 объёмом по 2 Гбайт. Для сообщения между ними и графическим процессором используется 192-разрядная шина. Частота памяти может достигать 16 ГГц. По приблизительным оценкам, площадь кристалла GA106-400 достигает 276 кв.мм. Для сравнения, графические процессоры поколения Turing были заметно крупнее: 445 кв.мм в случае с TU106 и 284 кв.мм в случае с TU116.

Как поясняет источник, существование данного прототипа позволяет убедиться, что первоначально NVIDIA планировала наделить GeForce RTX 3060 не 3584, а всеми 3840 ядрами CUDA, хотя конфигурация памяти в итоге осталась неизменной.