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Опубликовано изображение графического процессора NVIDIA GA106-400

В конфигурации с 3840 ядрами CUDA, хотя невооружённым глазом их не заметишь.
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Представители сайта VideoCardz январь завершили публикацией для информационных гурманов, которые чётко различают модификации одного и того же графического процессора. В объектив камеры попал видеочип NVIDIA GA106-400 в конфигурации с 3840 ядрами CUDA, который чисто внешне никак не отличается от GA106-300 с 3584 ядрами CUDA, если не считать маркировку.

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Источник изображения: VideoCardz

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На печатной плате графический процессор GA106-400 соседствует с шестью микросхемами памяти типа GDDR6 объёмом по 2 Гбайт. Для сообщения между ними и графическим процессором используется 192-разрядная шина. Частота памяти может достигать 16 ГГц. По приблизительным оценкам, площадь кристалла GA106-400 достигает 276 кв.мм. Для сравнения, графические процессоры поколения Turing были заметно крупнее: 445 кв.мм в случае с TU106 и 284 кв.мм в случае с TU116.

Как поясняет источник, существование данного прототипа позволяет убедиться, что первоначально NVIDIA планировала наделить GeForce RTX 3060 не 3584, а всеми 3840 ядрами CUDA, хотя конфигурация памяти в итоге осталась неизменной.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3060 ga106 ga106-400
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VRoman
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Опубликовано изображение графического процессора NVIDIA GA106-400
Neur
05:33
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