Изучение годового отчёта AMD по форме 10-K продолжает наталкивать нас на рассуждения о тех процессах, с которыми компания имела дело в прошлом году. Дефицит компонентов почти по всем направлениям, как уже отмечала на квартальном мероприятии глава AMD Лиза Су (Lisa Su), не удастся устранить ранее второго полугодия.

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Источник изображения: AMD

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Складские запасы в денежном выражении компания за год увеличила на 43% до $1,4 млрд. Если запасы продукции в состоянии наименьшей обработки почти не изменились, то запасы готовой продукции даже немного сократились с $197 до $167 млн. Это вполне закономерно, если учесть факт наличия высокого спроса, который не даёт продукции залёживаться на складах.

Заметный прирост продемонстрировала стоимость продукции, находящейся в обработке – сумма за год выросла на 65% до $1,139 млрд. Во-первых, на старте находятся многие новые семейства продуктов, начиная от мобильных и настольных процессоров, и заканчивая графическими процессорами и компонентами для игровых консолей. Разные участники производственной цепочки могут обрабатывать продукцию AMD с разной скоростью, поэтому запасы обрабатываемой продукции и выросли в стоимостном выражении.