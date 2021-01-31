Платформа Robinhood ограничила количество доступных для покупки акций AMD одной штукой
Приложение Robinhood для многих розничных инвесторов открыло дорогу на фондовый рынок, со временем оно стало достаточно влиятельным, поскольку силами одного из сообществ Reddit в уходящем месяце смогло осуществить серьёзные манипуляции акциями отдельных компаний. Некоторые крупные фонды понесли заметные убытки, столкнувшись с этой новой силой. Как отмечают некоторые энтузиасты, платформа Robinhood ввела во второй половине недели ограничения на количество доступных для покупки акций нескольких компаний, AMD оказалась в числе «рекордсменов» - пользователи могут приобрести не более одной акции этого эмитента.
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С одной стороны, создатели сервиса ограничивают возможности манипуляции акциями AMD, которые на протяжении прошлого года очень хорошо росли в цене, а потому могут представлять интерес для широкого круга инвесторов. С другой стороны, это ограничение ущемляет интересы пользователей, и они уже готовы продемонстрировать своё недовольство.
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