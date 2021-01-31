Приложение Robinhood для многих розничных инвесторов открыло дорогу на фондовый рынок, со временем оно стало достаточно влиятельным, поскольку силами одного из сообществ Reddit в уходящем месяце смогло осуществить серьёзные манипуляции акциями отдельных компаний. Некоторые крупные фонды понесли заметные убытки, столкнувшись с этой новой силой. Как отмечают некоторые энтузиасты, платформа Robinhood ввела во второй половине недели ограничения на количество доступных для покупки акций нескольких компаний, AMD оказалась в числе «рекордсменов» - пользователи могут приобрести не более одной акции этого эмитента.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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С одной стороны, создатели сервиса ограничивают возможности манипуляции акциями AMD, которые на протяжении прошлого года очень хорошо росли в цене, а потому могут представлять интерес для широкого круга инвесторов. С другой стороны, это ограничение ущемляет интересы пользователей, и они уже готовы продемонстрировать своё недовольство.