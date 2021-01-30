Годовой отчёт AMD по форме 10-K позволяет понять, как изменялись в отчётном периоде не только доходы, но и расходы компании. Разработки и исследования потребовали на 28% больше, чем в предыдущем году – на эти нужды AMD направила $1,983 млрд. Компания пояснила, что примерно в равной степени финансировала все направления деятельности, а рост расходов ещё и был обусловлен увеличением штата разработчиков и повышением размера ежегодных премий в связи с положительной динамикой финансовых показателей.

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Источник изображения: AMD

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Если рассматривать расходы на содержание административного персонала и маркетинг, которые проходят в отчёте единой строкой, то они выросли на 33% почти до одного миллиарда долларов США. Как поясняет AMD, компании требовалось больше денег для продвижения своей продукции на всех сегментах рынка, в которых она присутствует. Естественно, увеличение численности персонала и рост размеров премий сказался и в этом случае.