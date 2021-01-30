Средняя цена реализации потребительских продуктов AMD за год выросла на 2%
Как мы уже отмечали сегодня, годовой отчёт AMD по форме 10-K позволяет выяснить некоторые подробности о динамике финансовых показателей компании в ушедшем году, которые не упоминались в день публикации основной отчётности. Стало известно, в частности, какие факторы способствовали росту выручки от реализации потребительских и графических изделий на 37%.
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Как поясняет AMD, пропорционально выросли объёмы реализации центральных и графических процессоров потребительского класса – на 37% по сравнению с 2019 годом, а вот средняя цена реализации увеличилась всего на 2%. Впрочем, последний фактор тоже подвергался воздействию разнонаправленных векторов: если средняя цена реализации процессоров Ryzen выросла сильнее за счёт роста популярности более дорогих моделей, то «пересменка» на рынке графических процессоров тянула среднюю цену реализации вниз.
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