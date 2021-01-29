Материнская плата ASUS на базе чипсета AMD WRX80 весит почти пять килограммов
Если немецкий сайт HardwareLUXX подошёл к описанию материнской платы ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI с позиций цены, то американский ресурс AnandTech для первого знакомства с новинкой вооружился весами. Вместе с коробкой плата тянет на 5,4 кг, как отмечают американские обозреватели.
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Один из радиаторов, расположенных вдоль боковой грани, сам по себе весит около 300 г, а задняя поверхность материнской платы формата E-ATX укреплена толстой металлической пластиной, которая добавляет ей жёсткости. ASUS в данном случае вообще не поскупилась на радиаторы и укрепляющие элементы, поэтому в сборе изделие и весит несколько килограммов, что для материнской платы не совсем типично.
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