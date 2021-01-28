ASUS оценила материнскую плату для AMD Ryzen Threadripper PRO в 868 евро
Материнская плата ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI призвана заинтересовать покупателей процессоров AMD семейства Ryzen Threadripper PRO, которые с этого квартала будут доступны розничным покупателям не только в составе готовых рабочих станций. Данная материнская плата как раз и позволит собрать подобную систему для профессиональных нужд собственными силами.
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Помимо возможности установки процессоров серии Ryzen Threadripper PRO и восьмиканальной памяти типа DDR4, данная плата может порадовать широкими возможностями подключения твердотельных накопителей и сдвоенным 10-гигабитным сетевым контроллером, а также развитыми функциями удалённого администрирования. Семь слотов PCI Express x16 версии 4.0 сочетаются с 16-фазной подсистемой питания процессора. В Германии данная материнская плата будет предлагаться по рекомендованной цене 868 евро.
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