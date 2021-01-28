Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS оценила материнскую плату для AMD Ryzen Threadripper PRO в 868 евро

И это один из самых дешёвых компонентов будущей системы.
2
RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 2070 Super - цена супер
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз

Материнская плата ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI призвана заинтересовать покупателей процессоров AMD семейства Ryzen Threadripper PRO, которые с этого квартала будут доступны розничным покупателям не только в составе готовых рабочих станций. Данная материнская плата как раз и позволит собрать подобную систему для профессиональных нужд собственными силами.

реклама

анонсы и реклама
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Asustek Computer

реклама

Помимо возможности установки процессоров серии Ryzen Threadripper PRO и восьмиканальной памяти типа DDR4, данная плата может порадовать широкими возможностями подключения твердотельных накопителей и сдвоенным 10-гигабитным сетевым контроллером, а также развитыми функциями удалённого администрирования. Семь слотов PCI Express x16 версии 4.0 сочетаются с 16-фазной подсистемой питания процессора. В Германии данная материнская плата будет предлагаться по рекомендованной цене 868 евро.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd asus материнские платы wrx80 ryzen threadripper pro
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

ASUS оценила материнскую плату для AMD Ryzen Threadripper PRO в 868 евро
2
Видеокарты GeForce RTX 30 серии Founders Edition вернутся в европейский интернет-магазин NVIDIA
4
Объёмы продаж ноутбуков в этом году вырастут на 13,1%
+
Чтобы помочь автопроизводителям, TSMC придётся подвинуть кого-то из клиентов
6
Samsung может заинтересоваться покупкой активов в автомобильной сфере
+
Доля AMD на серверном рынке может удвоиться
4

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 28
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
21
Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
51
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
28
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
77
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
8
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
4

Сейчас обсуждают

go.d-bq
16:09
Лично мне по этим графикам (пусть и в одном цветовом диапазоне), ну вообще ничего не понятно) 1) То сначала видимо напряжение АВТО, потом идет 1.3 В, а потом 1.1 В. Почему не сделать по порядку? 2) Чт...
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
Геннадий Викторович
16:07
Олегович единственный себе 5звезд поставил..и еще с 5акаутов зайдет тыкнет :)
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Slow Mo
16:07
красавчег)
Intel планирует наверстать отставание от AMD используя 3-нм техпроцесс TSMC - DigiTimes
Зю
16:07
Это симптом. Авторазгон нужен, чтобы эффективнее использовать теплопакет, когда часть ядер и/или исполнительных блоков простаивает. В ручном разгоне мы можем делать то же самое, отключая SMT/HT и част...
Intel Core i7-11700 продемонстрировал свои возможности в бенчмарке SiSoftware
Геннадий Викторович
16:03
У каждого недообзорщика проплаченого своя актуальность..новыз процессоррв амд и видяз нет значит так надо..оверы все глубже погружаются в клоаку:)
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Геннадий Викторович
16:00
Он всеравно не поймет о чем ты говоришь:)
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Геннадий Викторович
15:59
Балбес, садись 2:)
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
daimos
15:57
Как очередь занимать?
Видеокарты GeForce RTX 30 серии Founders Edition вернутся в европейский интернет-магазин NVIDIA
Геннадий Викторович
15:56
Єто 100 процентов
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Vladislav
15:56
Ахаххахаха....консоли уже сдулись....
Трассировка лучей в Control будет активна на консолях только при 30 fps и разрешении 1220p
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем