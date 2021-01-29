Как на этой неделе призналась глава AMD Лиза Су (Lisa Su), компания TSMC сможет предложить дополнительные производственные мощности по выпуску компонентов этой марки только во второй половине текущего года. Теперь сайт DigiTimes отмечает, что и участники последней фазы производства процессоров AMD обеспечены заказами до середины третьего квартала, хотя год только начался.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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ASE Technology и Tongfu Microelectronics по заказу AMD занимаются монтажом кристаллов на подложки и последующим тестированием готовых процессоров. Их производственные мощности расположены на Тайване и в Китае, поэтому участие китайских предприятий находит своё отображение на крышке процессоров AMD в виде надписи «Made in China».