Американский интернет-магазин уже предлагает платы на основе Intel Z590
Информация о готовности производителей материнских плат предложить изделия на основе набора логики Intel Z590 уже в январе неоднократно становилась основой для новостных материалов, теперь же сайт Tom’s Hardware Guide констатирует факт появления первых материнских плат новой серии в ассортименте предложений одного популярного американского интернет-магазина.
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Как можно было догадаться, первыми в продажу поступили наиболее дорогие модели. Изделия ASUS оцениваются в $380 или $500, их можно приобрести прямо сейчас. В перспективе ассортимент предложений расширится до плат стоимостью $260, а компания ASRock вообще собирается к пятому февраля выставить платы на основе Intel Z590, доступные по цене около $200. По сравнению с подобным изделием на основе Intel Z490, новинка будет дороже всего на 7,7%, что в условиях всеобъемлющего дефицита не так уж много. Новая платформа гарантирует поддержку PCI Express 4.0 для большинства слотов расширения материнской платы при использовании процессоров Intel Rocket Lake-S, которые появятся к концу марта. Прочие преимущества нового чипсета не так очевидны.
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