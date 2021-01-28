Tesla планирует разгонять объёмы поставок электромобилей на 50% ежегодно
Большой мастер давать обещания, генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) на квартальной отчётной конференции, как отмечает Reuters, выразил уверенность, что компания сможет в последующие годы увеличивать объёмы поставок электромобилей в среднем на 50%. Маск признал, что год на год не приходится, но в текущем Tesla наверняка превысит эту планку.
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В минувшем году Tesla выпустила 499 550 электромобилей, едва не дотянув до запланированного объёма в полмиллиона экземпляров. Увеличение этого числа в полтора раза позволяет компании рассчитывать на поставку около 750 000 электромобилей в текущем году. Из опрошенных Reuters аналитиков примерно семь ожидают, что Tesla поставит от 750 до 850 тысяч электромобилей в наступившем году.
Маск на отчётном мероприятии признался, что в своих планах компании приходится оглядываться на рынок тяговых аккумуляторов – начать массовое производство грузовиков Tesla Semi, например, компания не сможет до тех пор, пока не будет выпускать новые ячейки типоразмера 4680 в массовых количествах. Приступить к их производству компания рассчитывает в этом году.
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