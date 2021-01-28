Новость на сайте VideoCardz отлично иллюстрирует принцип «кто позже встал, тот и самую актуальную информацию выдал». Как выяснилось, NVIDIA удалила с сайта своего европейского интернет-магазина видеокарты GeForce RTX 30 серии Founders Edition по ошибке, в действительности она рассчитывает продолжить их реализацию по мере пополнения запасов.

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Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

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Собственно, ценники для немецкого рынка вернулись на своё место, просто пока видеокарты в данном интернет-магазине невозможно заказать. Это говорить о желании NVIDIA продолжать поставки видеокарт через фирменный интернет-магазин, поскольку в это неспокойное и богатое на спекуляции время данный источник поставок гарантирует хоть какую-то близость к рекомендованным ценам.