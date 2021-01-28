Объёмы продаж ноутбуков в этом году вырастут на 13,1%
Основные участники рынка сходятся во мнении, что высокий спрос на ноутбуки сохранится до середины текущего года, как минимум. Специалисты DigiTimes Research ожидают, что по итогам текущего года объёмы реализации ноутбуков в целом вырастут на 13,1% до 227 млн штук, а вот хромбуки продемонстрируют самый значительный прирост объёмов продаж за всю историю своего существования – на 30%.
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Напомним, что хромбуками принято называть мобильные компьютеры под управлением Google Chrome OS. Во многих странах они активно используются в образовательной сфере, а рост активности в сфере дистанционного образования автоматически диктует спрос на подобные компьютеры. В Японии, например, закупками хромбуков для учащихся занимаются государственные структуры. Страна поставила перед собой задачу обеспечить каждого ученика персональным мобильным компьютером.
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