Основные участники рынка сходятся во мнении, что высокий спрос на ноутбуки сохранится до середины текущего года, как минимум. Специалисты DigiTimes Research ожидают, что по итогам текущего года объёмы реализации ноутбуков в целом вырастут на 13,1% до 227 млн штук, а вот хромбуки продемонстрируют самый значительный прирост объёмов продаж за всю историю своего существования – на 30%.

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Источник изображения: CNet

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Напомним, что хромбуками принято называть мобильные компьютеры под управлением Google Chrome OS. Во многих странах они активно используются в образовательной сфере, а рост активности в сфере дистанционного образования автоматически диктует спрос на подобные компьютеры. В Японии, например, закупками хромбуков для учащихся занимаются государственные структуры. Страна поставила перед собой задачу обеспечить каждого ученика персональным мобильным компьютером.