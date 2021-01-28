Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Чтобы помочь автопроизводителям, TSMC придётся подвинуть кого-то из клиентов

Возможно, позже со страниц блогов вы узнаете, что это приведёт к дефициту видеокарт.
+
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
Еще одна RTX 3060 Ti в наличии
RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз

Издание Nikkei Asian Review пытается объяснить, чего будут стоить участникам рынка недавно данные властями Тайваня обещания зарубежным автопроизводителям о готовности отдавать приоритет производству автомобильных полупроводниковых компонентов.

реклама

анонсы и реклама
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

UMC пояснила, что её производственные мощности работают с полной загрузкой ещё с третьего квартала прошлого года. При этом компания не отказывается от попыток увеличить объёмы производства полупроводниковых компонентов для автомобильного сегмента.

Власти Тайваня в ответ на жалобы зарубежных автопроизводителей заявили, что местные контрактные производители на протяжении первых девяти месяцев 2020 года предупреждали заказчиков о недопустимости резкого сокращения объёмов заказов, но не пропустили эти рекомендации мимо ушей, наблюдая резкое падение автомобильного рынка.

реклама

Как отмечает японский источник, TSMC готова ускоренными темпами выпустить некоторое количество автокомпонентов, сократив продолжительность производственного цикла в два раза, но при этом придётся объяснить другим клиентам, что сроки выполнения их заказов увеличатся, а в некоторых случаях придётся пожертвовать и объёмами. Чудес не бывает, ибо закон сохранения количества вещества гласит, что если доски исчезли на стройке, они неизбежно появятся на чьём-нибудь частном приусадебном участке.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники tsmc автомобили
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Чтобы помочь автопроизводителям, TSMC придётся подвинуть кого-то из клиентов
+
Samsung может заинтересоваться покупкой активов в автомобильной сфере
+
Доля AMD на серверном рынке может удвоиться
+
Количество активных устройств Apple, находящихся в эксплуатации, достигло 1,65 млрд
+
AMD рассчитывает на высокий спрос в сегменте ПК в текущем году
15
TSMC может начать выпуск 3-нм процессоров Intel уже через полтора года
15

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
20
Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
39
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
19
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
34
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
56
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
6

Сейчас обсуждают

vitosol
11:10
Козлик_навальнёнок, не суди по себе и своим блохерам. Тебе его уровня не достичь. В обьедках разбираешся, это прогрес.
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
Александр Липкин
11:09
Он только сейчас (как и автор статьи) узнал о существовании райзеров? Уже давно так научились подключать к ноуту...
Китайский суббренд Lenovo продемонстрировал уникальную RTX 3090, работающую через слот M.2
xMindx
11:08
При 80С ничего с ней не случится.
Видеокарты GeForce RTX 3080 сильно греются во время майнинга и могут выйти из строя – Tomshardware
xMindx
11:08
Все мои знакомые майнеры та кпродают. Из игрового ПК. Я обычно честно продаю, что с майнинга. Но всегда готов на любые тесты.
Видеокарты GeForce RTX 3080 сильно греются во время майнинга и могут выйти из строя – Tomshardware
xMindx
11:07
Неверно. Там GDDR6 Samsung, которая греется умеренно. НО! Биос карт предусматривает и микрон и хайникс. И вот тогда уже будет "весело" когда ставить начнут другую память.
Видеокарты GeForce RTX 3080 сильно греются во время майнинга и могут выйти из строя – Tomshardware
Alex-IT
11:07
Для обучения в медицинской академии раньше нужно было платить даже за право сдавать экзамен. Если не выучил, то за сам экзамен ещё отдельно доплачиваешь...
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
SmaSheR
11:06
Это на малых предприятиях, а в ЦОДах разные люди будут админить ОС и СУБД, не говоря уже о телекоме или СОБИ.
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
xMindx
11:05
Да Вы что ))). На некоторых 100+ при ядре в ~50. Зависит от модели и от того, какая температура окружающей среды.
Видеокарты GeForce RTX 3080 сильно греются во время майнинга и могут выйти из строя – Tomshardware
8k_480Hz
11:05
В таком плане все (не мобильные) процессоры амд на zen2 (вскоре наверное на zen3) одно и то же: отличаются контролером памяти, а ядерные чиплеты одни и те же.
AMD оценила процессор Ryzen Threadripper PRO 3995WX в $5489
Левон Ананикян
11:05
10900k слабее 5800х в играх,а в рабочих задачах в лучше случае уровень 3800хт
8-ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел в РФ – мощный игровой процессор со скидкой 8000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем