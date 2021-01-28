Чтобы помочь автопроизводителям, TSMC придётся подвинуть кого-то из клиентов
Издание Nikkei Asian Review пытается объяснить, чего будут стоить участникам рынка недавно данные властями Тайваня обещания зарубежным автопроизводителям о готовности отдавать приоритет производству автомобильных полупроводниковых компонентов.
реклама
реклама
UMC пояснила, что её производственные мощности работают с полной загрузкой ещё с третьего квартала прошлого года. При этом компания не отказывается от попыток увеличить объёмы производства полупроводниковых компонентов для автомобильного сегмента.
Власти Тайваня в ответ на жалобы зарубежных автопроизводителей заявили, что местные контрактные производители на протяжении первых девяти месяцев 2020 года предупреждали заказчиков о недопустимости резкого сокращения объёмов заказов, но не пропустили эти рекомендации мимо ушей, наблюдая резкое падение автомобильного рынка.
реклама
Как отмечает японский источник, TSMC готова ускоренными темпами выпустить некоторое количество автокомпонентов, сократив продолжительность производственного цикла в два раза, но при этом придётся объяснить другим клиентам, что сроки выполнения их заказов увеличатся, а в некоторых случаях придётся пожертвовать и объёмами. Чудес не бывает, ибо закон сохранения количества вещества гласит, что если доски исчезли на стройке, они неизбежно появятся на чьём-нибудь частном приусадебном участке.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила