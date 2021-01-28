Издание Nikkei Asian Review пытается объяснить, чего будут стоить участникам рынка недавно данные властями Тайваня обещания зарубежным автопроизводителям о готовности отдавать приоритет производству автомобильных полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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UMC пояснила, что её производственные мощности работают с полной загрузкой ещё с третьего квартала прошлого года. При этом компания не отказывается от попыток увеличить объёмы производства полупроводниковых компонентов для автомобильного сегмента.

Власти Тайваня в ответ на жалобы зарубежных автопроизводителей заявили, что местные контрактные производители на протяжении первых девяти месяцев 2020 года предупреждали заказчиков о недопустимости резкого сокращения объёмов заказов, но не пропустили эти рекомендации мимо ушей, наблюдая резкое падение автомобильного рынка.

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Как отмечает японский источник, TSMC готова ускоренными темпами выпустить некоторое количество автокомпонентов, сократив продолжительность производственного цикла в два раза, но при этом придётся объяснить другим клиентам, что сроки выполнения их заказов увеличатся, а в некоторых случаях придётся пожертвовать и объёмами. Чудес не бывает, ибо закон сохранения количества вещества гласит, что если доски исчезли на стройке, они неизбежно появятся на чьём-нибудь частном приусадебном участке.