Строго говоря, интересы Samsung в автомобильном сегменте представлены достаточно широко: на домашнем рынке Южной Кореи под этой маркой предлагаются транспортные средства, а с 2017 года компания владеет Harman International Industries – видным игроком на рынке автомобильных развлекательных систем. Как отмечает Reuters, на квартальном отчётном мероприятии представители Samsung Electronics выразили готовность в ближайшие три года тратить крупные суммы на приобретение необходимых активов.

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Источник изображения: Reuters

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В каком сегменте рынка сосредоточатся поглощения Samsung, не уточняется, но эксперты считают, что речь может идти как раз об автомобильном бизнесе – с учётом тенденции перехода на автопилот, разумеется. Будет Samsung Electronics и строить новые предприятия по контрактному производству полупроводниковых компонентов для сторонних заказчиков. Помимо двух площадок в Южной Корее, компания присматривается и к административному центру штата Техас, где у неё уже есть профильное предприятие.