Квартальный отчёт AMD продолжает формировать повестку дня даже в том случае, если не возвращаться к повторной публикации финансовых результатов деятельности компании. Слово взяли аналитики, которые подняли прогноз по курсовой стоимости акций AMD с $120 до $135 при текущем значении $88,84.

реклама

анонсы и реклама RTX 2070 Super - цена супер RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: AMD

реклама

По мнению представителей Rosenblatt Securities, основным фактором долгосрочного роста выручки для AMD в ближайшие несколько лет станет линейка серверных продуктов. Выручка на серверном направлении может удвоиться в ближайшие годы, как считают эксперты. Напомним, что вчера AMD сообщила о достижении выручкой на серверном направлении доли в 19% от совокупной. Данный вид деятельности будет всё сильнее влиять на финансовые успехи компании.

Аналитики RBC остались не совсем довольны темпами роста нормы прибыли AMD, поскольку при опережающем росте выручки данный показатель мог бы увеличиться сильнее. Как можно догадаться, сейчас прибыльность AMD незначительно страдает как из-за активного наращивания объёмов производства чипов для консолей, так и из-за экспансии мобильных процессоров в сегменте ноутбуков. Оба вида продукции обладают не самой высокой нормой прибыли.