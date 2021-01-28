Доля AMD на серверном рынке может удвоиться
Квартальный отчёт AMD продолжает формировать повестку дня даже в том случае, если не возвращаться к повторной публикации финансовых результатов деятельности компании. Слово взяли аналитики, которые подняли прогноз по курсовой стоимости акций AMD с $120 до $135 при текущем значении $88,84.
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По мнению представителей Rosenblatt Securities, основным фактором долгосрочного роста выручки для AMD в ближайшие несколько лет станет линейка серверных продуктов. Выручка на серверном направлении может удвоиться в ближайшие годы, как считают эксперты. Напомним, что вчера AMD сообщила о достижении выручкой на серверном направлении доли в 19% от совокупной. Данный вид деятельности будет всё сильнее влиять на финансовые успехи компании.
Аналитики RBC остались не совсем довольны темпами роста нормы прибыли AMD, поскольку при опережающем росте выручки данный показатель мог бы увеличиться сильнее. Как можно догадаться, сейчас прибыльность AMD незначительно страдает как из-за активного наращивания объёмов производства чипов для консолей, так и из-за экспансии мобильных процессоров в сегменте ноутбуков. Оба вида продукции обладают не самой высокой нормой прибыли.
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