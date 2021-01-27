На квартальном отчётном мероприятии глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что к середине текущего года ассортимент графических решений с архитектурой RDNA 2 будет расширен, хотя об этом она уже говорила в середине текущего месяца. Попутно она отметила, что специалисты AMD активно работают над созданием графической архитектуры RDNA 3.

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Источник изображения: AMD

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Представленные осенью видеокарты Radeon RX 6000 пользуются высокой популярностью. По словам главы компании, они более чем в три раза популярнее, чем любые другие видеокарты AMD в ценовом диапазоне от $549 на аналогичном этапе рыночного цикла. На игровые видеокарты сформировался существенный отложенный спрос, это позволяет AMD с уверенностью смотреть в 2021 год, по итогам которого она рассчитывает укрепить свои позиции в графическом сегменте и увеличить выручку.