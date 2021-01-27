AMD оценила процессор Ryzen Threadripper PRO 3995WX в $5489
В этом квартале AMD перестала прятать от розничных потребителей, привыкших самостоятельно собирать компьютеры, процессоры Ryzen Threadripper серии PRO, которые предлагали при условии покупки совместимой материнской платы поддержку восьмиканальной памяти и увеличенное количество линий PCI Express 4.0.
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Теперь ресурсу Tom’s Hardware Guide удалось выяснить официальные рекомендованные цены на эти процессоры. Старшая модель с 64 ядрами оценена в $5489, младшая – в скромные на фоне остальных представителей серии $1149. Само собой, стоимость рабочей станции на основе данных процессоров может легко перевалить за $10 000, поскольку материнские платы для них тоже не обещают быть дешёвыми, не говоря уже о комплектах восьмиканальной памяти достойного объёма.
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