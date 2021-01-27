На недавней квартальной конференции представители Intel подтвердили, что образцы 10-нм серверных процессоров Sapphire Rapids уже поставляются клиентам, а их массовое производство по самой современной версии 10-нм техпроцесса будет налажено во второй половине текущего года. В таможенной базе ЕЭК инженерные образцы Sapphire Rapids успели в очередной раз отметиться в минувший вторник.

реклама

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: портал ЕЭК

реклама

Данное изделие уже снабжено некоторым подобием маркировки (PK8071304600800), что позволяет судить о высокой степени близости образца к серийному варианту. Специалисты по нумерологии наверняка могли бы извлечь из этой последовательности цифр какие-то технические характеристики, но пока подобных энтузиастов не нашлось.