Образец 10-нм процессора Intel Sapphire Rapids замечен в базе ЕЭК
На недавней квартальной конференции представители Intel подтвердили, что образцы 10-нм серверных процессоров Sapphire Rapids уже поставляются клиентам, а их массовое производство по самой современной версии 10-нм техпроцесса будет налажено во второй половине текущего года. В таможенной базе ЕЭК инженерные образцы Sapphire Rapids успели в очередной раз отметиться в минувший вторник.
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Данное изделие уже снабжено некоторым подобием маркировки (PK8071304600800), что позволяет судить о высокой степени близости образца к серийному варианту. Специалисты по нумерологии наверняка могли бы извлечь из этой последовательности цифр какие-то технические характеристики, но пока подобных энтузиастов не нашлось.
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