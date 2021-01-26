Как сообщает Reuters, шведская компания Veoneer и американская корпорация Qualcomm объявили о сотрудничестве в сфере создания аппаратных и программных компонентов платформы для автопилота и продвинутых систем активной помощи водителю.

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Источник изображения: Autonews

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Veoneer уже разрабатывает камеры и радары, объявила о создании подразделения Arriver, которое займётся разработкой программных решений для соответствующих систем. Будучи стопроцентной дочерней структурой Veoneer, эта компания обеспечит соответствие требованиям Qualcomm по корпоративным стандартам обработки информации, что упростит сотрудничество с американской стороной.

Для «обкатки» программного обеспечения Arriver уже используется аппаратная платформа Qualcomm Snapdragon Ride, доступ к которой клиенты Venoeer получат в ближайшие месяцы. Заинтересованные автопроизводители и поставщики компонентов уже высоко оценили возможности представленной платформы, как отмечает источник.