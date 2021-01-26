Графическое решение AMD Nashira Summit отметилось в AotS
В базе данных тестирования Ashes of the Singularity обнаружена запись с упоминанием о графическом решении Nashira Summit, которое работает в комбинации с процессором AMD Ryzen 5 3600X. Примечательно, что графический процессор присутствует в системе в количестве двух экземпляров одновременно.
реклама
реклама
Остаётся только предположить, что это может быть новый представитель семейства Navi 2X (Navi 22 или Navi 23), который с равной вероятностью может относиться как к мобильному, так и к настольному сегменту. Мобильные графические процессоры нередко тестируются в настольных прототипах. Использовать полученные результаты для формирования представления о быстродействии новинки достаточно сложно из-за особенностей настройки системы.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила