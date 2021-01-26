В базе данных тестирования Ashes of the Singularity обнаружена запись с упоминанием о графическом решении Nashira Summit, которое работает в комбинации с процессором AMD Ryzen 5 3600X. Примечательно, что графический процессор присутствует в системе в количестве двух экземпляров одновременно.

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Источник изображения: Ashes of the Singularity

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Остаётся только предположить, что это может быть новый представитель семейства Navi 2X (Navi 22 или Navi 23), который с равной вероятностью может относиться как к мобильному, так и к настольному сегменту. Мобильные графические процессоры нередко тестируются в настольных прототипах. Использовать полученные результаты для формирования представления о быстродействии новинки достаточно сложно из-за особенностей настройки системы.