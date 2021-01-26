Игровые ноутбуки с NVIDIA Ampere могут оснащаться графикой с 4 Гбайт GDDR6
Одна известная тайваньская компания в составе своего нового игрового ноутбука упоминает о существовании не только графических решений GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 с 6 и 8 Гбайт памяти типа GDDR6 соответственно, но и о таинственных изделиях с 4 Гбайт GDDR6.
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Речь идёт о графических решениях NVIDIA, которые пока скрываются под обозначением GN20-P0 или GN20-P1. Оба предлагают четыре гигабайта памяти типа GDDR6. По всей видимости, они окажутся на ступень ниже упоминаемой рядом GeForce RTX 3060. Окончательное наименование новым графическим решениям NVIDIA ещё не присвоено.
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