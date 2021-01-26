Отсутствие в продаже достаточного количества видеокарт AMD семейства Radeon RX 6000 породило достаточно разнородных суррогатов – от торговли фотографиями видеокарт до попыток реализовать эскизы, сделанные маркеров на салфетке. Некий вьетнамский магазин в этом отношении отличился, продемонстрировав изображение используемой для рекламных целей масштабной модели коробки видеокарты Radeon RX 6800 XT в исполнении ASUS.

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Источник изображения: Facebook, Extreme IT

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Полиграфия этого макета досконально передаёт оформление оригинала, за одним небольшим исключением – для напоминания о масштабах изделия в название модели добавлен дополнительный нолик. Radeon RX 68000 XT, по словам авторов публикации, потребовал бы очень вместительного корпуса системного блока, если бы подобная видеокарта существовала в указанных размерах.