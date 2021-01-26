Обсуждение намерений корпорации Intel поручить TSMC выпуск дополнительного количества своей продукции породило у некоторых обывателей ожидания, что процессорный гигант едва ли не полностью будет зависеть от подрядчика. Как отмечает DigiTimes, подобный тезис не соответствует истине, доля Intel в заказах TSMC на выпуск 5-нм и более прогрессивной продукции будет достаточно мала.

реклама

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Intel

реклама

Как заявил на квартальной отчётной конференции новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), компания Intel не только рассчитывает наладить к 2023 году серийный выпуск 7-нм центральных процессоров, но и освоить дальнейшее производство продукции по более совершенным литографическим нормам. Задача возвращения Intel статуса технологического лидера в полупроводниковой отрасли маячит перед новым руководством компании.