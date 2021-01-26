Intel пока не может претендовать на основную часть 5-нм заказов TSMC
Обсуждение намерений корпорации Intel поручить TSMC выпуск дополнительного количества своей продукции породило у некоторых обывателей ожидания, что процессорный гигант едва ли не полностью будет зависеть от подрядчика. Как отмечает DigiTimes, подобный тезис не соответствует истине, доля Intel в заказах TSMC на выпуск 5-нм и более прогрессивной продукции будет достаточно мала.
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Как заявил на квартальной отчётной конференции новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), компания Intel не только рассчитывает наладить к 2023 году серийный выпуск 7-нм центральных процессоров, но и освоить дальнейшее производство продукции по более совершенным литографическим нормам. Задача возвращения Intel статуса технологического лидера в полупроводниковой отрасли маячит перед новым руководством компании.
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