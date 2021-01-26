К завтрашнему утру компания AMD должна опубликовать финансовые результаты минувшего квартала и всего 2020 года, а пока специалисты Citi пытаются сформировать прогноз на текущий год. Прежде всего, в минувшем квартале, по их мнению, AMD должна была превысить собственные ожидания по выручке. В текущем году она вырастет ещё на 25-30%, а норма прибыли достигнет 46-47%.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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В прошлом квартале, как ожидается, AMD смогла выручить $3,02 млрд. Эта сумма делится на две части. Компьютерные компоненты и графика принесут AMD около $1,83 млрд, а серверные компоненты и чипы для игровых консолей – около $1,21 млрд. По мнению аналитиков Citi, курс акций AMD после публикации квартальной отчётности продолжит рост, поскольку спрос на компьютерные компоненты останется высоким до середины года, как минимум, а позиции Intel достаточно слабы не только в нём, но и в серверном сегменте.

Бизнес по разработке компонентов для игровых консолей пока находится в первой фазе жизненного цикла новых платформ, поэтому уровень выхода годных чипов далёк от оптимального. Аналитики RBC Capital Markets ожидают, что в текущем полугодии на этом направлении будут заметны некоторые улучшения.