Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В этом году AMD может увеличить выручку на 30%

А норму прибыли – до солидных 46-47%.
3
RTX 3070 в продаже по цене более 100 000р
RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит
Дешевая 2080 Super - дешевле чем 2070
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой

К завтрашнему утру компания AMD должна опубликовать финансовые результаты минувшего квартала и всего 2020 года, а пока специалисты Citi пытаются сформировать прогноз на текущий год. Прежде всего, в минувшем квартале, по их мнению, AMD должна была превысить собственные ожидания по выручке. В текущем году она вырастет ещё на 25-30%, а норма прибыли достигнет 46-47%.

реклама

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Twitter, Lisa Su

реклама

В прошлом квартале, как ожидается, AMD смогла выручить $3,02 млрд. Эта сумма делится на две части. Компьютерные компоненты и графика принесут AMD около $1,83 млрд, а серверные компоненты и чипы для игровых консолей – около $1,21 млрд. По мнению аналитиков Citi, курс акций AMD после публикации квартальной отчётности продолжит рост, поскольку спрос на компьютерные компоненты останется высоким до середины года, как минимум, а позиции Intel достаточно слабы не только в нём, но и в серверном сегменте.

Бизнес по разработке компонентов для игровых консолей пока находится в первой фазе жизненного цикла новых платформ, поэтому уровень выхода годных чипов далёк от оптимального. Аналитики RBC Capital Markets ожидают, что в текущем полугодии на этом направлении будут заметны некоторые улучшения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика финансы
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В этом году AMD может увеличить выручку на 30%
3
Apple могла бы обложить автовладельцев данью в размере $36 млрд
9
Arctic предложила производительный корпусной вентилятор с размерами 120 х 120 х 15 мм
8
Тайваньские власти пообещали отдать приоритет выпуску автокомпонентов
3
Дефицит мощностей TSMC тормозит разработку новых процессоров MediaTek
7
Samsung освоит выпуск 5-нм процессоров для Tesla
7

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 29
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
23
10 лучших гоночных игр последних 10 лет
54
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - подготовка к пайке
47
Для 16-битной Sega Mega Dive всё ещё делают новые игры - 5 самых любопытных новинок последних лет
3
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
17
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
5

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
08:58
А шахматный рендер в картах амудэ - это конечно же божья роса,как и еще некоторые фишки,которые амуде впихнула в свои драйвера,позаимствовав их у консолей. На месте ПК-Боярина я бы постыдился говорить...
AMD Navi 31 получат MCM исполнение и до 160 вычислительных блоков
Катерина Стец
08:57
Не твоего ума дело.
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
Альберт Хромов
08:56
Месяца два болели суставы при ковиде и после. Недели три слабость и отсутствие обоняния около 6 недель.
Google переоборудует часть своих офисов под центры вакцинации от COVID-19
warmuza
08:55
Не пойму, что тут рекламируют? Дешёвые ноутбуки или нищебродскую жизнь?
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
Альберт Хромов
08:55
Из-за повышенной нагрузки на здравоохранение.
Google переоборудует часть своих офисов под центры вакцинации от COVID-19
NOFX
08:55
Ты бы видел "здоровых и крепких" в красной зоне.Думаю обосрался бы сразу. Мозг бы заработал по-другому.
Google переоборудует часть своих офисов под центры вакцинации от COVID-19
Олег
08:54
не играй. Зачем тебе игры? Что они тебе дают?? Зарабатывашеь на них?
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
ABC
08:54
Не переживайте, рано или поздно у АМД тоже появится своё мыльное сглаживание. Также как появился аппаратный РТ, и "нечестный" рендер с переменным разрешением, и сжатие текстур, и фрисинк, и т.д.
AMD Navi 31 получат MCM исполнение и до 160 вычислительных блоков
Leshiy2371
08:54
АМД и на 7нм не могла состязатся с Нвидиа на 14-12нм и поэтому решила впендюрить кукурузен в свои видеоускорители. Подождем,пока кожанка допилит свои платы и выпустит Ампер рефреш,хотя...тогда произой...
AMD Navi 31 получат MCM исполнение и до 160 вычислительных блоков
Yuri Myakotin
08:53
Слабые и неудачники должны погибнуть - таково первое положение нашей любви к человеку (с). Люди умирали во все времена. Только с какой радости те, кто здоров и крепок, должны сидеть взаперти или носит...
Google переоборудует часть своих офисов под центры вакцинации от COVID-19
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем