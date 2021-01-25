Apple могла бы обложить автовладельцев данью в размере $36 млрд
Сайт Barron’s опубликовал выдержки из аналитической записки Evercore ISI, в которой авторы пытаются объяснить аудитории, почему для Apple выход на автомобильный рынок с транспортными средствами собственной марки имеет смысл. Многие противники этой идеи утверждают, что продажа автомобилей приносит единицы процентов рентабельности, для Apple это не слишком привлекательный вид деятельности.
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Уместно вспомнить, что тот же основатель NVIDIA не устаёт на каждом углу объяснять, что в будущем автопроизводители будут в течение жизненного цикла одной машины получать с владельца столько же денег, сколько и в момент покупки, а то и больше. Автовладелец будет вынужден тратиться на постоянные платные обновления программного обеспечения, которое будет наделять машину новыми функциональными возможностями.
Эту же точку зрения разделяют и представители Evercore ISI. Компания Apple поручит выпуск электромобилей кому-то из своих партнёров, а сама сосредоточится на извлечении выгоды от реализации программного обеспечения. В пике она сможет получать до $160 млрд в год от этого бизнеса. Когда наступит эта светлая и одновременно тревожная пора, авторы прогноза пояснить не берутся.
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