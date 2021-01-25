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Arctic предложила производительный корпусной вентилятор с размерами 120 х 120 х 15 мм

Для самых тесных корпусов.
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Торговая марка Arctic порадовала обладателей компактных корпусов выходом нового вентилятора P12 Slim PWM PST, который сочетает габаритные размеры 120 х 120 х 15 мм с адекватной для эффективного охлаждения производительностью и возможностью регулировки частоты вращения по методу ШИМ в диапазоне от 300 до 2100 об/мин.

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Источник изображения: Arctic

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Вентилятор прокачивает 71,53 куб.м/час или 41,4 куб.фут/мин. Специальная конструкция электродвигателя при этом удерживает температуру обмотки на уровне 34,4 градусов Цельсия, позволяя производителю давать десятилетнюю гарантию. Гидродинамический подшипник укрепляет производителя в этой уверенности.

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Источник изображения: Arctic

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Кабель питания с Y-образными разветвителем для подключения нескольких вентиляторов к одному четырёхконтактному разъёму имеет длину 400 мм. Уровень шума не превышает 0,3 сона – традиционно для продукции Arctic используется именно эта единица измерения. Стоимость новинки в Германии с учётом НДС достигает 9,99 евро.

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