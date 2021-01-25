Торговая марка Arctic порадовала обладателей компактных корпусов выходом нового вентилятора P12 Slim PWM PST, который сочетает габаритные размеры 120 х 120 х 15 мм с адекватной для эффективного охлаждения производительностью и возможностью регулировки частоты вращения по методу ШИМ в диапазоне от 300 до 2100 об/мин.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Arctic

реклама

Вентилятор прокачивает 71,53 куб.м/час или 41,4 куб.фут/мин. Специальная конструкция электродвигателя при этом удерживает температуру обмотки на уровне 34,4 градусов Цельсия, позволяя производителю давать десятилетнюю гарантию. Гидродинамический подшипник укрепляет производителя в этой уверенности.

реклама

Источник изображения: Arctic

реклама

Кабель питания с Y-образными разветвителем для подключения нескольких вентиляторов к одному четырёхконтактному разъёму имеет длину 400 мм. Уровень шума не превышает 0,3 сона – традиционно для продукции Arctic используется именно эта единица измерения. Стоимость новинки в Германии с учётом НДС достигает 9,99 евро.