Как сообщает Reuters, ситуация с дефицитом полупроводниковых компонентов дошла до правительственного уровня, и теперь Германия, Япония и Тайвань пытаются совместными усилиями ускорить решение данной проблемы.

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Источник изображения: Reuters

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По крайней мере, министерство экономики Тайваня заверило, что компания TSMC постарается в дальнейшем отдавать приоритет производству чипов для автомобильной отрасли. Выручка компании на данном направлении в четвёртом квартале выросла на 27% в последовательном сравнении, но в общей сумме по-прежнему соответствовала лишь 3% всей выручки TSMC.

Как уточняется, TSMC готова не только оптимизировать загрузку существующих производственных линий для увеличения объёмов выпуска автомобильной электроники, но и переводить на более продвинутые техпроцессы часть подобной продукции. Как правило, чипы для автомобильных систем передовых техпроцессов не требуют. Для переговоров с TSMC задействованы дипломатические каналы США, Германии и Японии.