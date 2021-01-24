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5 причин купить защищённый смартфон F150 B2021

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Компания OUKITEL создала суббренд под названием F150, который в 2021 году анонсировал свой первый защищённый смартфон. Новинка называется F150 B2021. В этой заметке вы найдёте пять причин обратить внимание на модель. Тем более сейчас она доступна на AliExpress лишь за 110 долларов.



F150 B2021 – защищённая модель, заключённая в прочный корпус. Смартфон протестировал Джон Уокер, человек, который в течение 25 лет занимается пешим пересечение местности. Умный телефон без проблем справляется со своими основными задачами в долгом приключении.



Новинка может похвастаться необычной функцией голосового моделирования. В программном обеспечении смартфона присутствует пакет имитации голоса. Из коробки в F150 B2021 предустановлены лай собаки, сигнал SOS, звук двигателя и сигнализация. Эту функцию можно использоваться как для отпугивания, так и для привлечения внимания.



Защита корпуса смартфона соответствует стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69K. Модель имеет прорезиненные края, которые берут на себя удар при падении устройства на твёрдую поверхность. Девайс не боится падений с высоты до 1,5 метра и на такой же глубине может провести до 30 минут без потери в производительности.



F150 B2021 оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 8000 мА*ч. Это решает проблему внезапной нехватки заряда в самый неподходящей для этого момент, когда возможность подзарядить устройство отсутствует. Ёмкий аккумулятор стал частью концепции NEO-Rugged, в рамках которой и была создана новинка.



Пятая особенность смартфона заключается в её внешнем виде. Стартап уверен в дизайне модели и намерен одержать победу в конкурсе Red Dot Design Award. Это ежегодная премия, в рамках которой эксперты отмечают и награждают за дизайн продукцию в разных сферах деятельности.



Помимо всего прочего смартфон оборудован боковым сканером отпечатков пальцев, поддерживает технологию Face Unlock, 18-ваттную быструю зарядку и Near Field Communication. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Также в её состав входит датчик VGA. Фронталка построена на базе 8-мегапиксельного сенсора.

Кремниевым сердцем выступает 12-нанометровый мобильный процессор Helio G25 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составляет 64 ГБ. Также отметим 5,8-дюймовую панель, USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и операционную систему Android 10.



F150 B2021 доступен пользователям в чёрном и песочно-жёлтом цветовых решениях. Стоимость смартфона составляет 200 долларов. Временно на AliExpress цена снижена до 120 долларов, а ещё 10 долларов вы сможете сэкономить, воспользовавшись купоном продавца в официальном магазине OUKITEL Official Store.
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