Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сделка ARM и NVIDIA: антимонопольщики всех стран, соединяйтесь!

У союза этих двух компаний появляется всё больше противников.
+
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>

Издание Nikkei Asian Review решило напомнить, что рассматриваемая регуляторами разных стран сделка NVIDIA по покупке ARM в текущем году может натолкнуться на дополнительные законодательные препятствия. Даже в США комиссия FTC уже запросила у NVIDIA дополнительные документы, что говорит о более пристальном внимании антимонопольных органов к этой сделке, чем обычно. Власти США могут выдвинуть дополнительные условия, без выполнения которых NVIDIA не получит одобрения сделки.

реклама

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3070 в Compeo.ru
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: Engadget

реклама

Китай дольше всех рассматривал сделку NVIDIA по покупке Mellanox, хотя обе компании к китайской юрисдикции не относились, но их деятельность оказывает существенное влияние на экономику КНР. Именно китайские антимонопольные органы заблокировали сделку Qualcomm и NXP, поэтому и в случае с ARM их мнение не будет последним по значимости. По крайней мере, следует учитывать, что китайские власти контролируют 49% акций совместного предприятия с ARM, а потому могут существенно влиять на исход сделки с NVIDIA. Законы КНР в области контроля за иностранными инвестициями ужесточаются, позволяя властям блокировать сделки, не отвечающие национальным интересам.

Нечто подобное происходит и в Великобритании, местные антимонопольщики уже приступили к изучению вероятности злоупотребления NVIDIA ценовой политикой и дискредитации конкурентов компании из числа клиентов ARM. В конце концов, в Великобритании немало общественных деятелей высказывается в пользу защиты ARM от перехода под контроль американской компании. Сторонам отведено полтора года на согласование сделки, и пока уверенность в её успешном исходе демонстрируют только действующие руководители NVIDIA и ARM. Напомним, что владеющая сейчас активами ARM японская корпорация SofBank уже получила от NVIDIA залог в размере $2 млрд, и в случае развала сделки эти деньги она имеет все основания оставить себе.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

nvidia arm
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сделка ARM и NVIDIA: антимонопольщики всех стран, соединяйтесь!
+
Intel не собирается заимствовать чужие литографические технологии целиком
+
Intel больше не упоминает о 7-нм графических процессорах собственного производства
3
ASUS предлагает список плат, уже поддерживающих процессоры Intel Rocket Lake-S
+
В прошлом году в мобильном сегменте Intel получила 32% выручки
+
В настольном сегменте игровые процессоры подняли выручку Intel на $186 млн
2

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 28
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простое решение самой главной проблемы Windows 10 в 2021 году
18
12 самых многообещающих игр с открытым миром, выходящих в 2021 году
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
13
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
10
Чемпион в легком весе: обзор игровой мышки Canyon Puncher GM-11
18
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
+

Сейчас обсуждают

wwr222
09:58
Балобол и есть балобол.Да и типичное хамло из скотсетей.Биологию повтори,что ли...
Чемпион в легком весе: обзор игровой мышки Canyon Puncher GM-11
Fanger
09:58
Как можно покушаться на невидимую руку рынка? Каца на этих коммуняк нет!
NVIDIA попытается принудить ритейлеров продавать GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости
4HEader
09:58
Пока писал обзор, узнал, что сейчас проходит одна интересная акция
Чемпион в легком весе: обзор игровой мышки Canyon Puncher GM-11
Dmitry Mitry
09:57
Хороший магазин был, самое ценное в нем, что можно было сдать в трейд ин не понравившуюся купленную игру с потерей долларов 10-15
Акции тоорговой сети GameStop за полгода выросли на 1500%, обойдя по темпам роста Bitcoin и Ethereum
Pogpure5
09:46
айфон 6 не получит иос 15? ох, ну надо же а я так хотел обновиться с 12 до 15й
Инсайдер: IPhone 6 и IPhone SE не получат обновление IOS 15.0
Анатолий Баранов
09:45
Истину глаголите. Только не за пару месяцев, а с августа. Имеются в виду карты не 3000 серии.
Майнеры скупили все ASIC — спрос на видеокарты будет только расти
Анатолий Баранов
09:44
Нет. Чтобы выжить и вырастить потомство, кот должен адаптироваться к новой реальности, пусть и через ломку. Иначе получится кот - неадекват. Кошки не любят котов с психическими отклонениями.
Майнеры скупили все ASIC — спрос на видеокарты будет только расти
Михаил Смирнов
09:42
есть же старые драйвера, на которых кстати и майнят
NVIDIA попытается принудить ритейлеров продавать GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости
Чувак
09:38
6 ядер за 31 :D
Цены на процессоры AMD в РФ пошли вниз – Ryzen 9 5950X потерял 7000 р, Ryzen 7 5800X – 8000 р
Алексей Головин
09:35
Мышка-засирушка...
Чемпион в легком весе: обзор игровой мышки Canyon Puncher GM-11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем