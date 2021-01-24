Сделка ARM и NVIDIA: антимонопольщики всех стран, соединяйтесь!
Издание Nikkei Asian Review решило напомнить, что рассматриваемая регуляторами разных стран сделка NVIDIA по покупке ARM в текущем году может натолкнуться на дополнительные законодательные препятствия. Даже в США комиссия FTC уже запросила у NVIDIA дополнительные документы, что говорит о более пристальном внимании антимонопольных органов к этой сделке, чем обычно. Власти США могут выдвинуть дополнительные условия, без выполнения которых NVIDIA не получит одобрения сделки.
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Китай дольше всех рассматривал сделку NVIDIA по покупке Mellanox, хотя обе компании к китайской юрисдикции не относились, но их деятельность оказывает существенное влияние на экономику КНР. Именно китайские антимонопольные органы заблокировали сделку Qualcomm и NXP, поэтому и в случае с ARM их мнение не будет последним по значимости. По крайней мере, следует учитывать, что китайские власти контролируют 49% акций совместного предприятия с ARM, а потому могут существенно влиять на исход сделки с NVIDIA. Законы КНР в области контроля за иностранными инвестициями ужесточаются, позволяя властям блокировать сделки, не отвечающие национальным интересам.
Нечто подобное происходит и в Великобритании, местные антимонопольщики уже приступили к изучению вероятности злоупотребления NVIDIA ценовой политикой и дискредитации конкурентов компании из числа клиентов ARM. В конце концов, в Великобритании немало общественных деятелей высказывается в пользу защиты ARM от перехода под контроль американской компании. Сторонам отведено полтора года на согласование сделки, и пока уверенность в её успешном исходе демонстрируют только действующие руководители NVIDIA и ARM. Напомним, что владеющая сейчас активами ARM японская корпорация SofBank уже получила от NVIDIA залог в размере $2 млрд, и в случае развала сделки эти деньги она имеет все основания оставить себе.
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