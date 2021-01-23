Предвкушение долгого пути Intel к технологическому лидерству снизило курс акций на 9%
Инвесторы уже настроились на решительные перемены в производственной стратегии Intel, поэтому упоминания новым руководством о намерениях сохранить собственное производство с использованием 7-нм и более продвинутых технологий внушили им лишь сдержанный оптимизм. После публикации квартальной отчётности курс акций Intel снизился на 9,29%, растеряв почти весь полученный с октября прошлого года прирост.
реклама
реклама
Аналитиков огорчило как отсутствие определённости с дальнейшими планами компании на 2023 год, так и упорство нового генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в вопросе возвращения Intel статуса мирового технологического лидера. По мнению экспертов, само по себе освоение 7-нм техпроцесса к 2023 году этой задачи не решает, ведь от TSMC компания будет отставать года на четыре. Путь на технологический олимп будет долгим и тернистым, поэтому поддержку инвесторам в текущем году может оказать лишь ожидание хорошей выручки в сегменте ПК и надежда на возвращение спроса в серверном сегменте.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила