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Майнеры перекупают GeForce RTX 3060 Ti на заводе по $700 за штуку

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Немецкий ресурс Igor’s LAB со свойственным ему неуместным красноречием взялся изложить как уже известные, так и редко упоминаемые причины дефицита видеокарт. Прежде всего, TSMC и Samsung не выпускают графических процессоров AMD и NVIDIA в количествах, достаточных для удовлетворения спроса. Производители памяти не справляются с подобной задачей ещё и из-за спроса на новые игровые консоли Sony и Microsoft.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Силовых элементов и микросхем для мониторинга производителям видеокарт тоже не хватает. Наконец, майнеры возобновили практику прямых закупок видеокарт по месту их производства. За один экземпляр GeForce RTX 3060 Ti они готовы платить по $700, а это значительно больше рекомендованных NVIDIA на старте $399.

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Теги

nvidia видеокарты ampere майнинг geforce rtx 3060 ti
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