Kia отрицает вовлечение в разработку электромобиля для Apple
Когда в этом месяце возникли слухи о намерениях Hyundai Motor сотрудничать с Apple при производстве автоматически управляемого электромобиля, акции корейской компании взлетели в цене на 25%. Позднее она опровергла наличие каких-либо договорённостей, абстрактно сославшись на ведение переговоров с несколькими зарубежными компаниями.
реклама
По информации Business Korea, на этой неделе пришлось пройти тем же путём дочерней компании Kia, которой южнокорейские СМИ накануне приписали наличие аналогичной договорённости с Apple.
реклама
Акции Kia успели подорожать на 20%, прежде чем представители компании выступили со столь же аморфным опровержением, что и Hyundai Motor. Переговоры с несколькими зарубежными партнёрами Kia действительно ведёт, но никаких конкретных договорённостей пока нет. Ранее корейские СМИ заявляли, что производство электромобилей с функцией автопилота для Apple компания Kia наладит на одном из своих американских заводов к 2024 году.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила