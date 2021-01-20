Когда в этом месяце возникли слухи о намерениях Hyundai Motor сотрудничать с Apple при производстве автоматически управляемого электромобиля, акции корейской компании взлетели в цене на 25%. Позднее она опровергла наличие каких-либо договорённостей, абстрактно сославшись на ведение переговоров с несколькими зарубежными компаниями.

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По информации Business Korea, на этой неделе пришлось пройти тем же путём дочерней компании Kia, которой южнокорейские СМИ накануне приписали наличие аналогичной договорённости с Apple.

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Источник изображения: MSN

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Акции Kia успели подорожать на 20%, прежде чем представители компании выступили со столь же аморфным опровержением, что и Hyundai Motor. Переговоры с несколькими зарубежными партнёрами Kia действительно ведёт, но никаких конкретных договорённостей пока нет. Ранее корейские СМИ заявляли, что производство электромобилей с функцией автопилота для Apple компания Kia наладит на одном из своих американских заводов к 2024 году.