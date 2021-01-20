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GeForce RTX 3080 в фирменном магазине NVIDIA в Германии подрожала с 699 до 719 евро

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Цены на видеокарты, похоже, начинают подчиняться тем же закономерностям, что и стоимость топлива на российском рынке – чтобы не случалось, они растут. Немецкий интернет-магазин NVIDIA, например, разрушил имидж Германии как образца стабильности и привлекательности цен на графические платы. Версия GeForce RTX 3080 Founders Edition в Германии подорожала с 699 до 719 евро.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, находятся у NVIDIA и свои заступники. Они склонны связывать такое изменение цены с отменой действия сниженной ставки НДС, которая в прошлом году была введена в Германии в качестве меры, облегчающей нагрузку на экономику страны в условиях пандемии. В этом году ставка НДС вернулась к привычному значению, попутно могла подорожать и рассматриваемая видеокарта.

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