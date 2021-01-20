Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

DDR4-6516: шестое место в разгоне памяти досталось гибридному процессору AMD Renoir

На безрыбье и шестое место – достижение.
+
3060 Ti в продаже - смотри цену
RTX 3070 - пожалуй лучшее предложение на сегодня
RTX 3090 - дефицит преодолен, цены пошли вниз
RTX 2070 Gigabyte - цена очень удивит

Возможно, ещё пару лет назад заявление о превосходстве гибридных процессоров AMD, разработанных силами индийских специалистов, в разгоне оперативной памяти над всеми другими платформами могло бы изрядно повеселить энтузиастов, но сегодня они активно данными возможностями пользуются. По крайней мере, известный греческий оверклокер OGS до шестого места в разгоне оперативной памяти добрался при помощи процессора Ryzen 7 PRO 4750G.

реклама

анонсы и реклама
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 2080 в Регарде - смотри цену
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Источник изображения: HWBot, OGS

реклама

Как и единственный модуль памяти, он охлаждался жидким азотом. Автору эксперимента достался экземпляр модуля Crucial Technology с серийным номером BLM8G44C19U4B.M8FN1 и объёмом 8 Гбайт.

реклама

Источник изображения: CPU-Z

реклама

Режим работы DDR4-6516 был достигнут при значении таймингов 30-27-27-58-127-1, выше шестого места в мировом рейтинге подняться не удалось, но результат всё равно достойный по меркам данной категории тестов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон apu ddr4 renoir
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

DDR4-6516: шестое место в разгоне памяти досталось гибридному процессору AMD Renoir
+
Ожидается, что в четвёртом квартале Intel выручила $17,5 млрд
2
Microsoft поддержит робомобили GM Cruise деньгами и облаками
2
Многие эксперты ожидают, что в этом году биткоин подешевеет в два раза
23
Дефицит производительных компонентов будет усугубляться нехваткой подложек
5
Россиянин стал лучшим в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT в тесте 3DMark 11 Performance
2

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 28
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 74
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 73
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 34
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
40
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
49
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
34
Простой гайд по повышению приватности и безопасности пользователя с помощью Windows 10 Sandbox
15
7 основных трендов и событий на рынке смартфонов в 2020 году
2
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
4

Сейчас обсуждают

Saint_Diver
11:20
Только думал заказывать — а тут такой облом… :(
Роботизированная кухня Moley за 338 000$ приготовит любое блюдо из 5000 рецептов
Антон вырезай его
11:19
какой то лупень накидал гомна, а местные и рады его размазать по губам. это не ответ 5950 алеша, это другое.
Intel готовит ответ на Ryzen 5950Х - флагман Alder Lake с 16 ядрами, 32 потоками и частотой 4GHz
Воронцов Сергей
11:19
Как хочу так и называю,
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
Антон вырезай его
11:16
а тебе не хочется чтобы комп был полностью безшумным. все вертушки остановятся, а ты юзаешь ютутб, эксель и т.д. как только завел что то требовательное вертушки заведутся
Intel готовит ответ на Ryzen 5950Х - флагман Alder Lake с 16 ядрами, 32 потоками и частотой 4GHz
marketch
11:15
Почему бы два аккумулятора не ставить? Один быстро заряжается(вдруг в пути срочно понадобится зарядка), другой медленной зарядки, но емкий спокойно ночью заряжать.
Революционный графеновый аккумулятор GAC оказался неверной интерпретацией рекламного буклета
Антон вырезай его
11:14
скорее всего будут просто отключаться мощные ядра и работать на малых ядрах, как это на зене, где ядра отключаются во время бездействия
Intel готовит ответ на Ryzen 5950Х - флагман Alder Lake с 16 ядрами, 32 потоками и частотой 4GHz
LastAtlant
11:13
Был вроде как комментарий представителей АМД что в мобильном сегменте PCIe 4 не скоро завезут так как не видят в этом необходимости. Да и смысл если декстопные карты не уперлись пока в 3.0 а их мобиль...
AMD Ryzen 7 5800G Cezanne с новой графикой Vega засветился в тестах
Saint_Diver
11:13
Как пластмасса после наждачной бумаги.
Умельцы создали фотореалистичный рендер Цири из Ведьмака
Антон вырезай его
11:12
через пару лет будешь нахваливать "пыстышки"
Intel готовит ответ на Ryzen 5950Х - флагман Alder Lake с 16 ядрами, 32 потоками и частотой 4GHz
Kpa6e
11:11
Supports WiFi 6 (No Wifi 6 card included) удобно=)
Biostar анонсировала флагманскую серию материнских плат Z590 VALKYRIE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем