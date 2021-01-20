Возможно, ещё пару лет назад заявление о превосходстве гибридных процессоров AMD, разработанных силами индийских специалистов, в разгоне оперативной памяти над всеми другими платформами могло бы изрядно повеселить энтузиастов, но сегодня они активно данными возможностями пользуются. По крайней мере, известный греческий оверклокер OGS до шестого места в разгоне оперативной памяти добрался при помощи процессора Ryzen 7 PRO 4750G.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Как и единственный модуль памяти, он охлаждался жидким азотом. Автору эксперимента достался экземпляр модуля Crucial Technology с серийным номером BLM8G44C19U4B.M8FN1 и объёмом 8 Гбайт.

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Источник изображения: CPU-Z

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Режим работы DDR4-6516 был достигнут при значении таймингов 30-27-27-58-127-1, выше шестого места в мировом рейтинге подняться не удалось, но результат всё равно достойный по меркам данной категории тестов.