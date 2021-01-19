Как отмечает CNBC, на этой неделе корпорации GM и Microsoft объявили о начале долгосрочного сотрудничества, в рамках которого вторая поддержит дочернюю компанию американского автопроизводителя Cruise, разрабатывающую транспортные средства с автопилотом. Инвестиции со стороны Microsoft превысят $2 млрд, но поддержка будет оказана и предоставлением облачной экосистемы Azure.

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Источник изображения: Cruise

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Используя облачный сервис Azure, компания Cruise сможет не только совершенствовать систему автоматического управления машинами, но и свободно масштабировать автопарк. По улицам Сан-Франциско уже ездят прототипы без водителей за рулём, но передвигаться в них разрешено только сотрудникам компании. До 2025 года GM рассчитывает потратить $27 млрд на развитие электрических и автоматизированных транспортных средств, обещая выпустить к середине десятилетия 30 моделей электромобилей. Совокупная капитализация Cruise уже достигла $30 млрд, концерну GM удалось привлечь к финансированию «дочки» и компанию Honda. Для Microsoft это первый опыт сотрудничества с компанией, разрабатывающей автоматические транспортные средства.